Vreven over topscorer Dessers: ‘Hij kan de Nederlandse top aan’

Contrast

Het contrast met zijn situatie bij zijn vorige club kan haast niet groter. Waar Dessers bij FC Utrecht nooit echt doorbrak in het eerste elftal, is hij bij Heracles de spil waar het elftal om draait. Hoe kan dat? Vreven denkt daarop het antwoord wel te weten. ,,Cyriel is een jongen die zich ergens op zijn gemak moet voelen, die erkenning en waardering nodig heeft. Ik kan vanaf de buitenkant natuurlijk niet beoordelen of hij op zijn gemak was bij FC Utrecht, maar gevoelsmatig denk ik dat een club als Heracles beter bij hem past. Warmer, gemoedelijker, minder druk; dan is Cyriel op zijn best. Als hij zich ergens prettig voelt, betaalt hij dat terug met een vracht aan doelpunten."

,,Cyriel is van nature wat lui. Hij heeft heel veel prikkels nodig om op gang te komen. Dat is ook de reden dat wij in Breda een haat/liefde-verhouding met elkaar hadden. Op een bepaald moment was ik dat gemakzuchtige in hem zó beu, dat ik hem op de bank heb gezet. Schrok-ie wel even van. Maar met succes. Ik denk dat dát signaal uiteindelijk de sleutel is geweest tot de promotie van NAC in 2017. In de nacompetitie was Cyriel immers zó getergd, dat elke bal die hij raakte in het doel belandde.”



Dé vraag: Wat is nu uiteindelijk het niveau van Dessers? ,,Dit soort dingen voorspellen is altijd lastig”, stelt Vreven. ,,Ik heb Dirk Kuijt meegemaakt bij FC Utrecht. Nooit, maar dan ook nooit had ik gedacht dat hij het zo ver zou schoppen. Laat ik het zo zeggen: Als Cyriel alles geeft, kan hij de Nederlandse top aan. De kwaliteiten heeft hij ervoor. Alleen: dan moet die gemakzucht er wel uit.”