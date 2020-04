Vroeg of laat gaat iedereen voor de bijl bij FC Twente

Dagvaardin­gen Cambuur en De Graafschap de deur uit: ‘Kort geding binnen twee weken’

13:21 SC Cambuur en De Graafschap zijn de spoedprocedure gestart om alsnog promotie naar de eredivisie af te dwingen. Hun advocaat Dolf Segaar heeft de dagvaarding naar de rechtbank gestuurd. Als de zittingsdatum voor het kort geding bekend is, zal hij de KNVB dagvaarden. ,,Normaal is dat is ergens in de komende twee weken", aldus de advocaat.