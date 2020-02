Vrolijke Advocaat verklapt verrassing in aanloop naar kraker tegen PSV

Dick Advocaat wilde geen verstoppertje spelen in aanloop naar de kraker tegen PSV. De Hagenaar was al van plan Ridgeciano Haps op te stellen als linkerspits, maar na het vertrek van Sam Larsson naar Dalian FC is er eigenlijk geen keuze meer. ,,Haps speelt daar’’, zei Advocaat.

Door Mikos Gouka

De trainer van Feyenoord vertelde ook dat Róbert Bozenik gewoon de centrumspits in Eindhoven zal zijn. De Slowaak moet volgens de trainer nog veel leren. ,,Maar hij heeft nu al zijn inbreng’’, zegt Advocaat. Alleen de keuze tussen Eric Botteghin en Edgar Ié wilde Advocaat zich niet over uitlaten.

,,Een belangrijke wedstrijd. Over de titelstrijd wil ik niet eens praten. Laten we eerst maar eens kijken hoe we in Eindhoven spelen. Ik snap dat mensen erover beginnen, maar wij kijken echt wedstrijd voor wedstrijd.’’

Rangers

Advocaat was aardig voor Faber (‘ik dacht al dat hij het goed zou doen, hij is een jaar mijn assistent geweest bij PSV. Een uitstekende trainer’). En voor PSV. ,,Ik heb daar een mooie tijd gehad. ‘You are simply the best’ wordt gedraaid als de spelers het veld opkomen. Dat heb ik nog geïntroduceerd. Dan krijg je toch het gevoel van ‘we gaan het doen vandaag?’. Bij Rangers hadden ze een grote afbeelding van Tina Turner. Daar zat ze op een paard. Dat was ook mooi.’’

Hans Kraaij vroeg vervolgens wat Tina Turner aan had. ‘Heel weinig Hans, dat wil je toch horen?’. Het gaf aan hoe ontspannen de trainer is in aanloop naar de kraker. Dat Sam Larsson werd verkocht, was ook geen probleem. ,,Ik was het daar mee eens. Als je zo’n bedrag krijgt voor zo’n speler, moet je dat altijd doen. We kunnen het opvangen. Met Haps. Maar ook eventueel met Toornstra of Kökcü daar. En ik kan eventueel het systeem nog aanpassen.’’