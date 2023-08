Vrouw Edwin van der Sar deelt bemoedigende beelden van herstel na hersenbloeding: ‘Stap voor stap’

In de video geplaatst door zijn vrouw Annemarie op Instagram, is te zien hoe Edwin van der Sar langzaam stappen zet in zijn herstelproces. Op de beelden, begeleid door het nummer Step by Step van Whitney Houston, is onder meer zichtbaar hoe Van der Sar weer aan het wandelen is met zijn honden, spelletjes speelt en voorzichtig alweer oefeningen aan het doen is.