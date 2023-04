Vrouwen Ajax nemen koppositie eredivisie over van FC Twente na zege in clash, zinderende ontknoping wacht

Tiny Hoekstra maakte in de veertiende minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Uit de rebound tikte ze de bal binnen nadat Oranje-keepster Daphne van Domselaar het schot van Chasity Grant had gestopt. In het restant raakte Twente nog twee keer de lat, maar de gelijkmaker viel niet op De Toekomst.



De laatste keer dat Ajax kampioen werd, was in het seizoen 2017/18. De afgelopen drie landstitels gingen naar FC Twente.