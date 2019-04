Vrouwen van Ajax en PEC Zwolle spelen de bekerfinale

Vervelende avond voor FC Den Bosch in Almere

12 april Een 3-1-nederlaag en een rode kaart voor Nicolas Romat. FC Den Bosch beleefde vrijdag een vervelende avond in de uitwedstrijd tegen Almere City. Door het verlies zag de ploeg van trainer Wil Boessen het gat met RKC op de ranglijst bovendien slinken tot vier punten. De gewenste vrijgeleide in de eerste ronde van de play-offs komt daarmee in het geding.