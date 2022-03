Vuurwerkbom Vitesse dreunt door: geen buitenspeltechnologie bij Feyenoord - FC Groningen

Gefrus­treer­de Owen Wijndal na nederlaag AZ: ‘Het was gewoon niet goed genoeg’

De 2-0 nederlaag van AZ door Ajax in de halve finale van de TOTO KNVB Beker is volgens aanvoerder Owen Wijndal terecht. ,,We kregen in het begin niet goed druk erop. Ajax kreeg ruimte op het middenveld en we creëerden niks’’, aldus de verdediger tegenover ESPN.

4 maart