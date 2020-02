VVCS-voorzitter Levchenko in de bres voor Jans: ‘Club laat hem keihard vallen’

De MLS Players Association beweerde gisteren dat Jans “pogingen deed om de publieke opinie te manipuleren met valse verhalen en strategisch lekken naar de pers”. De Amerikaanse vakbond stelde bovendien dat Jans had gelogen en dat de inmiddels opgestapte trainer het veelbesproken woord ‘nigger’ niet tijdens het meezingen van een liedje had gebruikt.

,,Dat de club hem in deze situatie keihard laat vallen, zegt helaas veel over de daar verantwoordelijke mensen”, zo uitte Levchenko ook zijn ongenoegen over de clubleiding van FC Cincinnati.

Levchenko werkte als speler samen met Jans, die in het verleden trainer was van FC Groningen. ,,Ron bleek enorm geïnteresseerd in verschillende culturen en achtergronden en was zeer betrokken bij alle spelers. Voor mij is het dus simpelweg onmogelijk om te geloven dat Ron Jans racistisch zou zijn.”