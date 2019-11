VVV bevestigt aanstelling Driessen

Koeman beslist op wedstrijd­dag over inzet Memphis en Wijnaldum

20:54 Bondscoach Ronald Koeman kan nog geen duidelijkheid geven over de inzet van Memphis Depay (hamstringblessure) en Georginio Wijnaldum (ziek). Koeman besluit pas morgen of ze mee kunnen spelen. Dan komt Oranje in actie tegen Noord-Ierland.