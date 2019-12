VVV denkt aan De Koning als nieuwe trainer

Van Bommel verwacht lef van PSV: ‘Feyenoord gaat druk zetten’

14:41 PSV-trainer Mark van Bommel wil zondag niet te afwachtend gaan spelen in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. ,,Je moet met lef en durf spelen in De Kuip, want dan heb je de kans dat je een resultaat haalt", zei Van Bommel in aanloop naar het duel in Rotterdam.