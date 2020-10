VVV’ers door het stof na historische nederlaag tegen Ajax: ‘Kansloos met vier uitroeptekens’

De trainer van VVV, Hans de Koning, wilde na afloop van de historische nederlaag niet met de vinger wijzen richting zijn ploeg. ,,Het was een totale off-day tegen Ajax dat dertien goals maakt. Alles wat je zegt is te veel,” aldus De Koning, die zag hoe zijn ploeg totaal geen grip had op een ontketend Ajax. ,,Je zit in een grote rondo en hoopt dat ze niet doordrukken, maar dat is wel het geval geweest. Dit moet je als een grote kerel pakken, hoe pijn dat ook doet. Dinsdag hebben we een bekerwedstrijd. Kop omhoog en borst vooruit dus.”