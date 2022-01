VVV geeft voorsprong weg, maar wint alsnog van Dordrecht

Oefenduels | Walemark maakt eerste goals voor Feyenoord, Dessers scoort zelfs vier keer tegen Vitesse

Patrik Walemark heeft zijn eerste goals gemaakt voor Feyenoord. De 20-jarige Zweed was in een besloten oefenduel twee keer trefzeker tegen Vitesse. In een wedstrijd die door de Rotterdammers met 6-2 werd gewonnen maakte Cyriel Dessers de overige vier doelpunten.

27 januari