VVV hoopt Griekse sensatie aan boord te houden, maar rekent nergens op

VVV zocht een spits met power, diepte en snelheid. Iemand die hard werkt, tegen een stootje kan en niet zo snel zeurt. Dat het zo goed uit zou pakken, had Valckx nou ook weer niet verwacht. ,,Aan de voorkant weet je dat natuurlijk nooit. Je kunt het alleen maar hopen”, zegt hij. ,,Nederland is een paradijs voor aanvallers en jonge spelers. Er wordt bij ons heel aanvallend gevoetbald. In veel andere landen, ook in Griekenland en Polen, gaat het er eerst vooral om geen doelpunt tegen te krijgen. Als VVV een club zou zijn die tijdens een wedstrijd 80 procent balbezit zou hebben, heb je misschien een andere spits nodig.”



Giakoumakis heeft nog een contract tot de zomer van 2022, met een optie voor nog een jaar. VVV en Valckx krijgen van alle kanten te horen hoeveel miljoenen de Griek wel niet waard is. ,,Als het bod goed is voor iedereen, gaan we zaken doen. We willen voorkomen dat het koehandel wordt. Georgios gaat gelukkig goed met de situatie om. In zijn bovenkamer zit het gelukkig wel goed”, zegt Valckx, die zelf ook geniet van alle aandacht die de club krijgt. ,,Die kregen we eerder toen we met 13-0 van Ajax verloren en nu op een iets andere manier.”