VVV wil tegen Utrecht gat slaan met concurrenten in degradatiestrijd

VIDEO De Brabantse derby van 2014: Bredanaar Braber doet het voor Willem II

8 december Voor het eerst sinds het seizoen 2014-2015 staan Willem II en NAC vrijdagavond in competitieverband tegenover elkaar. In aanloop naar de beladen derby blikken we terug op de memorabele editie van dat seizoen, toen Bredanaar Robert Braber Willem II in de extra tijd voorbij NAC schoot.