Waarom Ajax zuinig is op grote leider Dusan Tadic

Door Johan Inan



Even leek Dusan Tadic op zijn retour, toen hij deelde in het verval van Ajax voor het coronavirus uitbrak. Met dat vermoeden maakt hij dit seizoen vooralsnog erg korte metten. Zaterdag stapte de aanvoerder voor het eerst in acht wedstrijden van het veld zonder een doelpunt van Ajax geproduceerd of voorbereid te hebben. Tadic werd halverwege vervangen, net als in Venlo toen Ajax de buit al binnen had. Trainer Erik ten Hag is zuinig op zijn Servische captain, temeer daar hij weet dat de prestaties van Ajax synchroon lopen aan diens vorm.