Waarom Arne Slot voorlopig zwijgt over Feyenoord

Door Mikos Gouka



Arne Slot is nu dan ook officieel trainer van Feyenoord. Dat de bij AZ weggestuurde oefenmeester naar de Kuip zou verhuizen was al even duidelijk, het formeel ondertekenen van zijn verbintenis moest nog wel gebeuren. Tot de zomer van 2023 is Slot de hoofdtrainer van Feyenoord en als de club tevreden is kunnen de Rotterdammers het contract van de 42-jarige trainer via een eenzijdige optie nog eens met een extra jaar verlengen.