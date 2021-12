Waarom de eredivisie komend seizoen voor een ware kunstgras-plaag moet vrezen

Strafschop­pen voor Ajax, PSV of Feyenoord? Ho maar! ‘Het pietlutti­ge is er vanaf’

Er worden dit seizoen extreem weinig strafschoppen gegeven in de eredivisie. Wat ook opvalt, is dat de traditionele topclubs er bijna nooit een krijgen. Alleen Feyenoord mocht een keer aanleggen. Deze site vroeg om een reactie bij een speler, een trainer en een scheidsrechter. ,,De samenwerking met de VAR is steeds beter.”

28 november