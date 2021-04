Waarom de handsregel een schier onoplosbare knoop zal blijven

Door Sjoerd Mossou



Lang geleden op het trapveldje was er vaak al hevige discussie. ,,Aangeschoten!’’, klonk het dan meestal - hét 20ste eeuwse sleutelwoord bij heibel over handsballen. De handsregel was destijds nog vrij simpel geformuleerd in twee kernzinnen. ‘Opzet’ betekende - uiteraard - strafbaar hands. ‘Onopzettelijk’ en het in de volksmond populaire ‘aangeschoten’ waren juist géén hands.