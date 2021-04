Waarom de stadions in de eredivisie voorlopig toch weer leeg blijven

Het kabinet maakte vandaag bekend dat er voorlopig geen toeschouwers welkom zijn bij wedstrijden in de eredivisie. Bij duels in de eerste divisie zijn de stadions morgenavond daarentegen wél deels gevuld. Hoe kan dat? En hoe zit het met Oranje, dat tijdens het EK mogelijk toch voor 40.000 fans zou spelen? Drie vragen, drie antwoorden.

Waarom zit er komend weekeinde geen publiek in de eredivisie-stadions?

Het besluit van het kabinet om geen toeschouwers toe te staan bij de wedstrijden in de komende speelronde in de eredivisie, is hard aangekomen bij clubs en KNVB. Want, zo stelde de voetbalbond in een verklaring: ‘Niet uitlegbaar richting de clubs en fans’. In Zeist hadden ze er zachtjes op gerekend dat fans aanwezig konden zijn. Thuisspelende clubs waren hun kaartverkoop zelfs al gestart. Feit is echter dat het kabinet nooit heeft toegezegd dat komende speelronde weer voor deels gevulde tribunes zou kunnen worden gespeeld. Dat dit afgelopen speelronde wél gebeurde in de eredivisie, was in het kader van de landelijke pilot met toegangstests. Onder die noemer mogen komende speelronde in de Keuken Kampioen Divisie ook beperkt toeschouwers aanwezig zijn bij wedstrijden. Eenmalig dus, zoals het er nu naar uitziet.

Lees ook Hekken gaan weer dicht: voorlopig geen supporters bij wedstrijden in eredivisie

Maar kunnen supporters later dit seizoen dan nog wel een paar potjes meepikken in de stadions?

Dat is maar zeer de vraag. Obstakel is volgens de KNVB het maar uitblijven van de Wet publieke gezondheid. Die wet, waarbij met sneltests sociale activiteiten georganiseerd kunnen worden, zou aanvankelijk per 1 mei ingaan. Nu ziet het ernaar uit dat de wet op zijn vroegst pas half mei ingaat. Dan zijn de reguliere voetbalcompetities al afgelopen.

In het meest gunstige geval kunnen dan alleen nog beperkt toeschouwers naar de stadions voor de play-offs. De play-offs voor een Europees ticket beginnen op 19 mei. Die om handhaving/promotie starten vier dagen eerder, op 15 mei. De kans bestaat echter dat fans hun club voor die tijd toch fysiek aan kunnen moedigen. Het kabinet stelt vandaag dat de landelijke pilot met toegangstests ‘vooralsnog’ niet wordt verlengd. Daar klinkt nog enig voorbehoud in dus. Het zou kunnen dat de politiek komende week anders beslist over de laatste drie eredivisierondes. Dit zal vermoedelijk mede afhangen van de maatschappelijke ontwikkelingen rond het coronavirus, alsmede de besmettingscijfers en IC-opnames.

Volledig scherm Oranje-fans tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland in een gedeeltelijk gevulde Johan Cruijff Arena. © Pim Ras Fotogrtafie

En hoe zit dat dan met het EK? Een voor driekwart gevulde Johan Cruijff Arena gloorde toch voor het Nederlands Elftal?

Ja, dat klopt. Dit stelt Tim Boersma van Fieldlab Experimenten, dat in januari en februari onderzoek deed bij verschillende wedstrijden waar bij wijze van experiment publiek aanwezig mocht zijn. Volgens Fieldlab kan tijdens het EK onder strikte voorwaarden 50 tot 75 procent van de stadioncapaciteit benut worden. Het Fieldlab heeft evenwel geen beslissende stem. Ook het Outbreak Management Team (OMT) komt nog met een advies aan het kabinet, dat pas daarna een beslissing zal nemen. Pas dan wordt duidelijk of in de Johan Cruijff Arena circa 40.000 toeschouwers aanwezig mogen zijn tijdens het EK. De KNVB hoopt komende zomer in elk geval 12.000 toeschouwers te kunnen verwelkomen in het Amsterdamse stadion. Dat heeft de voetbalbond aan de Europese voetbalunie UEFA gerapporteerd.