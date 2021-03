Waarom ‘dominante jongen’ Steven Berghuis ergernis opwekt in de Kuip

Door Mikos Gouka



Steven Berghuis meldt zich door interlandverplichtingen pas over een ruim een week weer bij Feyenoord en dat is misschien maar goed ook. De aanvoerder van de Rotterdammers liep al met de pest in zijn lijf rond omdat Feyenoord een achterhoedegevecht moet voeren om plek vier in de eredivisie, na het 1-1 gelijkspel tegen hekkensluiter FC Emmen was zijn gemoedstoestand er bepaald niet beter op geworden.