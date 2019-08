Waarom eredivisie dit weekend toch de moeite is

De topclubs krijgen we niet te zien. Maar met een Griekse goalgetter die niet te houden is, drie onbevangen promovendi die indruk maken en een strijd om de koppositie die helemaal open ligt, blijft er komend eredivisieweekend genoeg over om naar uit te kijken.

Een nieuwe koploper!

Het moet raar lopen willen we na dit weekend geen nieuwe koploper in de eredivisie hebben. De spanning bovenin is de komende twee dagen groter dan ooit. Nu Ajax, PSV, AZ en het nog niet in kampioensvorm verkerende Feyenoord in het belang van het Nederlandse voetbal een beurt overslaan, ligt de strijd om de eerste plaats helemaal open. Vitesse, Sparta, FC Utrecht, Willem II en zelfs FC Twente kunnen de macht overnemen. En wie weet dat één van die clubs dat een tijdje kan volhouden. Als dat niet motiveert…

Topper in Tilburg

Leuk en aardig natuurlijk dat PSV zich heeft versterkt met Kostantinos Mitroglou, maar de beste Griek van de eredivisie voetbalt in Tilburg. En Vangelis Pavlidis is gewoon te bewonderen bij Willem II, dat thuis speelt tegen Emmen. Best kans dat de Griekse topscorer van Nederland met wéér een treffer zijn ploeg aan de verrassende koppositie helpt. Vlak het gerenoveerde Emmen – met voormalig Jong PSV’er Nikolai Laursen als één van de nieuwe smaakmakers – trouwens ook niet uit.

Spanning onderin

Met twee clubs die rechtstreeks degraderen is de spanning onderin dit seizoen om te snijden. Daar verandert een vrij weekend voor de Europees spelende ploegen natuurlijk helemaal niets aan. ADO Den Haag en PEC Zwolle hebben het na drie nederlagen nu al benauwd. Beide hekkensluiters hopen zichzelf dit weekend te verlossen van de hatelijke nul. Spanning en sensatie verzekerd.

Volledig scherm ADO-verdediger Tom Beugelsdijk baalt. © BSR Agency

Geen stress

Dat Ajax, Feyenoord, PSV en AZ net als FC Groningen en Fortuna Sittard dit weekend niet in actie komen, is natuurlijk jammer voor de supporters van die clubs. Maar het biedt ze wel de kans om als ‘neutrale liefhebber’ eens zonder stress naar voetbal te kijken. Is ook wel eens ontspannend.

Leve de promovendi!

Vergeet de traditionele top-3. De toon in de eerste weken van het seizoen is gezet door de drie promovendi. Sparta, FC Twente en RKC maken indruk met fris aanvallend voetbal. Met blikvangers als Rayhi, Smeets en Dervisoglu is Sparta voorlopig de club van Rotterdam. FC Twente maakt opnieuw goede sier met spelers waarvan veel mensen tot voor kort nog nooit hadden gehoord en zelfs RKC, dat nog maar één puntje heeft, laat met tiki-taka voetbal zien dat het een aanwinst is voor het hoogste niveau.

Volledig scherm Voor de promovendi viel al veel te juigen. Groot: Haris Vuckic (FC Twente). Inzetjes: tevreden spelers van Sparta (boven) en RKC (onder). © BSR Agency en ANP

Programma

Zaterdag:

18.30 u: Willem II - FC Emmen

19.45 u: Heracles - Vitesse

20.45 u: Heerenveen - FC Twente