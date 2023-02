Waarom Hartman ondanks spijkerharde tackle niet hoeft te vrezen voor schorsing via aanklager

Het is een kwestie van praktische afwegingen, vertelt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond. ,,Zeker vóór de achtste finales is het qua uitvoering gewoon niet te doen, daarvoor missen we mankracht en hebben we de techniek niet voorhanden. Ook in de achtste finale is dat een grote uitdaging. Als we dat hadden gewild, hadden we dat ruim van tevoren moeten afspreken. Dat is niet iets wat je op maandag beslist en dinsdagavond meteen uitvoert. Het is echt niet omdat we het niet willen, maar meer omdat dus praktisch lastig is.”