Waarom Heinrich Welling zijn snor drukt bij de loting

Er zitten nog zestien clubs in het toernooi om de TOTO KNVB Beker, maar er zal geen loting meer zijn. Heinrich Welling legt uit waarom we hem tot de finale niet meer zullen zien. ,,De spanning is nu een beetje weg, maar dat zal vooral gewenning zijn.”

Yorick Groeneweg



Nee, Heinrich Welling zullen we eind deze week niet zien. De competitieplanner van de KNVB is de laatste jaren live op tv de man van de loting in het bekertoernooi. Meer nog dan de balletjes heeft zijn snor een cultstatus, maar die zal hij nu drukken. Het mogelijke pad naar de eindstrijd in de Kuip ligt al vast voor de zestien overgebleven clubs.

Vlak voor de winterstop is al doorgeloot. Om het visueel te maken, heeft de bond een overzichtelijk schema gemaakt, dat lijkt op dat van een tennis- of dartstoernooi. Met een linker- en rechterkant, waarin alle lijntjes bij de finale samenkomen. Toch is er voor de achtste, kwart- en halve finale steeds apart geloot. Eerst met clubnamen, daarna met letters en vervolgens met getallen.

Het zorgt ervoor dat je al vooruit kan kijken. Aan de ene kant van het schema zitten Feyenoord, PSV en AZ. Wint AZ bij TOP Oss en PSV bij NAC, dan spelen zij de kwartfinale in Alkmaar. Ajax moet om in de finale te komen mogelijk in de halve eindstrijd in de Galgenwaard met FC Utrecht afrekenen.

Maar waar komt dat toch vandaan? ,,Uit de veranderagenda van de eredivisie, om de clubs die Europees voetbal spelen te ontzien”, legt Welling uit.

Dat zit zo: clubs die in de groepsfase van de Champions League en Europa League spelen, hoeven vanaf dit seizoen geen bekerwedstrijden voor december af te werken.

,,We hebben op die manier weinig ‘Engelse’ weken, om het zo te noemen”, vervolgt Welling. ,,Een gevolg is dat er na de winterstop juist een extra bekerronde is. Nu is in januari de achtste finale, in februari, maart en april zijn de volgende speeldata.’’

Volledig scherm Voetbalfans willen na een loting zelfs met Heinrich Welling op de foto. © AD

Politie

Daar komt het doorloten ook vandaan. Waar er eerst om de vijf weken een bekerwedstrijd was, zitten er nu steeds maar drie weken tussen. Om de wedstrijden toch goed te kunnen organiseren, heeft de KNVB op verzoek van de clubs en de autoriteiten doorgeloot. ,,Zo moeten clubs van alles regelen, maar ook de politie moet ruim van tevoren de roosters voor de manschappen maken”, weet Welling.

Eén van de gevolgen is dat een deel van de charme van het bekertoernooi verdwijnt. Erkent ook Welling, namens de KNVB toch het gezicht van de loting. ,,Eenieder keek natuurlijk uit naar de loting, ik ook. Eerst was het na de donderdagavondwedstrijd in een rumoerig sfeertje van het stadion, de laatste tijd op zaterdag in de studio. Voetballers volgden het na wedstrijden zelfs tot in de spelersbus. Die spanning is nu een beetje weg, maar dat zal vooral gewenning zijn.”

Welling zien we nu niet meer op tv, maar denk niet dat hij deze week vanuit Zeist werkeloos kan toekijken. De clubs weten dan al wie ze treffen als ze doorgaan, maar nog niet wanneer. ,,Zo kreeg ik eerder van Jan Joost van Gangelen op tv altijd de vraag: ‘Zie je problemen?’ Daar zal ik nu ook naar moeten kijken, want de bekerwedstrijden moeten ook weer in het competitieprogramma passen.”

Achtste finales

TOP Oss - AZ (G)

Fortuna Sittard - Feyenoord (A)

FC Eindhoven - FC Utrecht (C)

Heracles Almelo - Vitesse (B)

Ajax - Spakenburg (D)

SC Heerenveen - Willem II (E)

IJsselmeervogels - Go Ahead Eagles (F)

NAC Breda - PSV (H)

Kwartfinales:

Winnaar G – Winnaar H (1)

Winnaar B – Winnaar D (2)

Winnaar E – Winnaar A (3)

Winnaar F – Winnaar C (4)