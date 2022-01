Waarom het wel eens een heel bijzonder voetbaljaar kan worden

Door Dennis van Bergen



Gebukt onder een gebrek aan zelfvertrouwen is Louis van Gaal nooit gegaan. Het bleek kort voor de jaarwisseling nog tijdens een groot interview met hem in deze krant, waarin de Amsterdammer alvast vooruitblikte op het WK in Qatar van komende winter. Of de kop ‘Als we mijn weg volgen, maken we kans’ opnieuw zou passen, luidde de vraag, verwijzend naar zijn quote voorafgaand aan het voor Oranje zo glansrijke toernooi van 2014? ,,Ja, dat lijkt me wel”, antwoordde de heringetreden bondscoach gedecideerd. ,,Bij alle clubs waar ik gewerkt heb, heb ik prijzen gewonnen. Waarom zou dat met het Nederlands elftal niet kunnen? Natuurlijk geloof ik daarin.’’