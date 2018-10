Waarom Oranje weer eens optimistisch mag zijn voor duel met Duitsland

Video PSV'ers treffen elkaar ook bij Oranje: 'Dumfries is een beetje plakband aan het worden'

11:52 Van de vijf PSV'ers bij Oranje is het voor Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario de eerste keer dat ze zich deze week mogen melden in Zeist. De debutanten in de selectie lijken de zenuwen aardig in bedwang te hebben.