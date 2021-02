Waarom PSV-trainer Schmidt Ihattaren wisselde tegen Ajax

Onze voetbalexpert Maarten Wijffels verkeert als jeugdspeler en journalist al bijna een leven lang in het Nederlandse profvoetbal. In de achtergrond-rubriek Kijk op voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken op de velden van wereldsport nummer 1. Vandaag over de ‘strijd’ van de trainer van PSV.