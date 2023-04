Waarom Spakenburg onlosmakelijk verbonden is met voetbal: ‘Zondag in de kerk, zaterdag op het veld’

Vivianne Miedema zet definitief streep door WK: ‘En dat komt hard aan’

Vivianne Miedema weet het nu zeker: ze moet het WK van komende zomer aan zich voorbij laten gaan. De spits van Arsenal en Oranje scheurde eind vorig jaar de voorste kruisband in een knie. Miedema hield aanvankelijk hoop op een wonder, maar ruim drie maanden voor de start van het WK is ze haar laatste sprankje hoop kwijt.