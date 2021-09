Waarom Steven Berghuis in het veld constant bezig is met foto's nemen

Podcast | ‘Ajax is min of meer al geplaatst voor de volgende ronde’

12:19 ‘Ajax was oppermachtig’, oordeelt Sjoerd Mossou in de nieuwe AD Voetbalpodcast. In de Johan Cruijff Arena versloeg de ploeg van Erik ten Hag Besiktas met 2-0. En daarmee lijkt overwintering in Europa een zekerheidje. Daarover praat presentator Etienne Verhoeff met Mossou in een nieuwe AD Voetbalpodcast.