Waarom zijn er zo weinig Özyakups in de eredivisie te bewonderen?

Door Rik Spekenbrink



Het verschil wordt steeds kleiner, maar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wonen er nog altijd iets meer Turken met een migratieachtergrond (410 duizend) in Nederland dan Marokkanen (ruim 402 duizend). Maar in de eredivisie is de verhouding al enige tijd scheef. Hoe komt dat? Ugur Yildirim, tussen 2004 en 2007 bij Heerenveen goed voor 83 wedstrijden in de eredivisie, en Ahmet Keloglu, de eerste Turkse speler in de eredivisie, hebben wel een idee.



,,Om te beginnen: het is altijd zo geweest”, zegt Keloglu (58), die in het seizoen 1980/1981 debuteerde bij FC Den Haag. ,,Om de tien jaar doken er één of twee op, meer niet.” Daarom is Yildirim blij met Oguzhan Özyakup, de huurling van Besiktas die na anderhalve minuut al scoorde voor Feyenoord. ,,Dat is echt een grote speler, vergis je niet, daar gaan we veel meer van horen. Leuk dat er weer wat Turks succes is in de eredivisie. Maar kom op, dat mag ook wel toch, als je kijkt naar het percentage Turkse mensen in Nederland.”