Warner Hahn is nu avonturier in Zweden én ambassadeur van Suriname: ‘Eerste keer bij selectie was emotioneel’

De Kuip haalt weer een Europese finale binnen: ‘Fantas­tisch’

De finale van de Nations League wordt volgend jaar juni in de Kuip gespeeld. ,,Fantastisch’’, sorteert stadiondirecteur Jan van Merwijk alvast voor op de eerste Europese finale in ruim twintig jaar. Al is het wel een puzzel om de verouderde voetbaltempel finaleklaar te maken.

27 september