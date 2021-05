Wat Advocaat heel goed kan: charmant de aandacht afleiden van veel grotere problemen

Toen Feyenoord zondagmiddag aan het verliezen was van ADO Den Haag, ging Dick Advocaat achter zijn veredelde dug-out staan, een soort rijtje van sportstoelen aan de zijlijn van het veld.



Hij legde één arm languit over de leuning. Met zijn andere arm poseerde hij een beetje als Le Penseur van Rodin, maar dan de dodelijk vermoeide variant. Het hoofd van Advocaat verdween steeds iets moedelozer in zijn eigen handpalm.



Het zou weleens de foto kunnen worden die het tijdperk-Advocaat bij Feyenoord voor altijd gaat illustreren. Als Ajax zondag glorieus wint in de Kuip, dreigt een afscheid vol tragiek en frustratie. Van de montere, in topvorm verkerende Advocaat van een jaar geleden is dan weinig meer over.