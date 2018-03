'Wat Advocaat nu doet bij Sparta zou ik niet kunnen'

FC Den Bosch wil met overwinning op hekkensluiter goede gevoel terugkrijgen

5 maart FC Den Bosch treft maandag de beloften van FC Utrecht. De ploeg van Wil Boessen wil na twee duels zonder zege weer eens weten wat winnen is. De Bosschenaren wisten eerder dit seizoen een minimale zege (1-0) te boeken op de Utrechters. In de uitwedstrijd kan Boessen geen beroep op Jordy van der Winden doen. De linkervleugelverdediger kreeg een rode kaart tegen RKC en is twee duels geschorst. Jong FC Utrecht is de hekkensluiter van de Jupiler League.