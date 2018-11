Wat is er toch aan de hand met Guus Til?

Fotoserie PSV-Barça door lens topfoto­graaf Pim Ras

12:07 PSV speelt de tweede seizoenshelft geen Europese wedstrijden meer. De koploper uit de eredivisie had nog een kleine kans om in poule B van de Champions League als derde te eindigen, maar pakte die niet. Het thuisduel met FC Barcelona eindigde in 1-2, waardoor PSV laatste blijft met één punt. Beleef het duel nog eens door de lens van huisfotograaf Pim Ras.