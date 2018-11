Wat mist Ajax in Athene aan Ziyech?

Enorme run op kersttrui Willem II, club raakt in razend tempo door voorraad heen

21 november Voor het eerst in de geschiedenis van de club bracht Willem II maandag een kersttrui op de markt. Die blijkt zo in trek dat de Tilburgse eredivisionist na twee dagen al bijna door de complete voorraad heen is. Woensdagmiddag waren er enkel nog kindermaten verkrijgbaar.