Wat wil ‘de Turkse John de Mol’ met Fortuna Sittard?

Een vluchtig rondje op Google zegt eigenlijk genoeg over de status van Acun Ilicali (51) in Turkije. Bekijk een willekeurige foto en hij weet zich erop omringd door sterren als Mesut Özil. Of, nog veel vaker, door Recep Erdogan. Dat laatste is niet toevallig. Ilicali houdt er niet alleen goede banden op na met de Turkse president; de voormalige sportverslaggever is ook eigenaar van diens grootste propagandakanaal op televisie. Zoals Ilicali, die in zijn vaderland onder meer de Turkse versie van Expeditie Robinson produceert, meerdere tv-zenders heeft. Verder bezit de mediamagnaat tv-productiebedrijven in onder meer de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Colombia. De vergelijking met John de Mol is, kortom, snel gemaakt.