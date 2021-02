Water staat voetbalclubs aan de lippen: ‘Clubs moeten zichzelf nu opnieuw uitvinden’

Door Sjoerd Mossou



Met kunst- en vliegwerk blijven de meeste profclubs in leven zonder publiek, balancerend op een flinterdun koordje. De echte klap moet nog komen, zeggen clubdirecteuren en kenners in koor. Als sponsors straks massaal gaan afhaken, veelal mkb’ers die zelf worden geraakt door de coronacrisis, dan wordt het voor de meeste voetbalclubs pas écht problematisch. De vraag is of het aloude businessmodel van voetbalclubs, zowel in het profvoetbal als bij de topamateurs, dan nog wel stand houdt.