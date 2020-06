Waterman blikt terug op bizarre penaltyreeks: '32 strafschoppen, krankzinnig’

,,Zo, dat was echt niet bizar’’, blikt de 36-jarige Waterman dertien jaar later terug. ,,Je speelt de halve finale van het EK en beleeft zo'n spannende climax, dat is prachtig. Voor mij was het extra mooi omdat er een fraaie rol voor mij was weggelegd.’’ Dat is nog vrij zacht uitgedrukt. Waterman pareerde drie strafschoppen en hielp daarmee zijn land aan een plaats in de finale, waarin Jong Oranje uiteindelijk met 4-1 van Servië won.

,,Ik was heel zelfverzekerd tijdens de serie’’, herinnert Waterman zich nog. ,,We hadden er veel op getraind en tijdens het toernooi was er iemand langsgekomen met tips hoe je je goed kon voorbereiden op penalty's. Dat is uiteindelijk beloond.’’ In een reeks van liefst 32 penalty's kwam Oranje als winnaar uit de strijd. ,,Je zit op dat moment in een roes, je denkt nauwelijks na over de spanning. Dat is maar goed ook, haha. 32 penalty's, dat is natuurlijk krankzinnig.’’

Pas later, tijdens het terugkijken, besefte Waterman pas hoe beladen de curieuze climax was. ,,Ik moest zelf ook nog een strafschop nemen. Toen ik het op televisie zag, had ik eigenlijk pas door dat een misser fataal was geweest. Op dat moment stond ik daar niet bij stil, wilde ik gewoon die bal raak schieten.’’ En dat deed Waterman. De toenmalige sluitpost van AZ onderscheidde zich in een van de meest memorabele wedstrijden uit de Nederlandse historie. ,,Bij penalty's kun je als keeper de grote man worden. Het is mooi om je team aan een overwinning te kunnen helpen, zeker na zo'n lange serie. Zoiets maak je misschien maar één keer mee in je carrière.’’

Voor Waterman was de halve finale hét hoogtepunt uit zijn carrière. ,,Ja, zeker weten. Ik heb veel mooie momenten beleefd, maar dit is iets wat je altijd bijblijft. Deze wedstrijd was mooier dan de finale.’’ Via AZ belandde Waterman achtereenvolgens bij ADO Den Haag, De Graafschap, Allemania Aachen, PSV en Karabükspor, om in 2015 te tekenen bij het Cypriotische APOEL FC. Deze zomer loopt Waterman transfervrij de deur uit. ,,De competitie is stopgezet, dus het is nogal een gek einde. Ik ben vrij om naar een andere club te gaan. Ik heb al wat voorstellen op zak, dus ik ga rustig nadenken over mijn toekomst.’’ In de tussentijd kan Waterman zich in ieder geval vermaken met de terugblik op zijn carrière-piek in het Abe Lenstra Stadion. ,,Haha, ik heb het de laatste jaren al vaak gezien Die wedstrijd verveelt nooit.’’