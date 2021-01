Waterreus: ‘Super Januari bewijst dat we toe zijn aan een Beneliga’

Noni Madueke geblesseerd, Cody Gakpo en Mario Götze die er nog altijd niet bij zijn. En dat met de voor PSV traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Emmen voor de boeg. ,,Weet je, ik ben daar heel simpel in. Elke club heeft met blessures te maken. En de clubs die er nog weinig mee te maken hebben gehad, gaan er nog mee te maken krijgen. Het hoort erbij. Moet je niet over zeuren en volgens mij zeurt ook niemand bij PSV. Dat neemt niet weg dat PSV het lastig gaat krijgen in Emmen. Ver weg, kunstgras, de wetenschap dat er de laatste twee seizoenen niet gewonnen werd; wordt een pittig avondje.”

Wat is jouw diagnose van PSV deze maand? ,,Ik denk dat we allemaal iets meer hadden verwacht van PSV. En die verwachtingen heeft PSV zelf gecreëerd door het bij vlagen uitstekende spel voor de jaarwisseling. Voetballend is wat te matig momenteel, het spel van de voorwaartsen daargelaten. Anderzijds kun je ook zeggen dat ze nog op drie fronten meedoen en dat het gat met Ajax slechts vier puntjes bedraagt. PSV doet gewoon volop mee.” Onlangs zei je dat Super Januari wat jou betreft de aanzet moest worden tot een Beneliga. Hebben de wedstrijden tussen de topclubs je tot dusver overtuigd van die visie? ,,Ja. Neem Ajax-PSV, dat echt een feestje was om naar te kijken. Ajax-Feyenoord; ook geweldig. En wat te denken van Feyenoord-AZ, gistermiddag? Ik heb echt op het puntje van mijn stoel gezeten. Spanning, kwaliteit; daar gaat het om. Zou ik graag wekelijks zien. Super Januari bewijst dat we toe zijn aan een Beneliga.”

Niet elke club zal staan te springen.

,,Kan ik me voorstellen. Alleen: het is ook nooit goed, he? Als Ajax met 0-13 wint bij VVV, roepen we met z’n allen dat de eredivisie een Mickey Mouse-competitie is. Pleit iemand voor verandering, dan valt ook iedereen over elkaar heen. Kijk, ik snap Toon Gerbrands (PSV-directeur, red.) best als hij het argument aanvoert dat een Beneliga ten koste zou kunnen gaan van jaarlijkse Europese plaatsing voor zijn club. Eenvoudigweg omdat er minder plaatsen zijn dan. Daar staat tegenover dat PSV, Ajax en Feyenoord, spelend in een sterke competitie, meer beslagen ten ijs komen in Europa. Ook wat waard, lijkt me.”