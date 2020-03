We kunnen best wel even zonder Feyenoord - Ajax

Door Mikos Gouka



Iets meer dan een week geleden in de Brasserie van Feyenoord. De clubiconen Wim Jansen (73), Rinus Israel (78) en Gerard Meijer (84), vrolijk keuvelend aan een tafeltje bij het raam, achter een kop koffie. Het coronavirus waarde wel al rond in Nederland, maar toch vooral in Brabant en Limburg? Het ging aan die tafel in de Kuip ongetwijfeld over de komende klassieker die vandaag in de Kuip gespeeld had moeten worden. Had moeten worden...