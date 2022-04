Wedstrijd in Brabant al na vijf seconden gestaakt: ‘Dit is een blamage voor het amateurvoetbal’

De wedstrijd tussen De Schutters en TPO in de vijfde klasse werd maandagmiddag na 5 seconden (!) gestaakt. De reden? TPO kon maar zeven spelers meenemen naar Stampersgat en tot overmaat van ramp viel trainer Tijs van Bragt -die zichzelf als zevende speler had opgesteld- kort na de aftrap uit met een hamstringblessure.

De Schutters-trainer Johan Sulkers is 24 uur na misschien wel de kortst gespeelde amateurwedstrijd ooit nog altijd verontwaardigd. ,,Ik snap niet dat je dit als club doet", zegt hij. ,,Had de wedstrijd gewoon afgezegd, incasseer de boete. Nu verpest je het voor twintig man van De Schutters, plus wat supporters. We hadden allemaal wat beters kunnen doen op tweede paasdag.”

Geen boete riskeren

Juist die boete wilde TPO voorkomen, zo stelt trainer Van Bragt van de club uit Moerdijk. ,,Ik snap de frustratie van De Schutters zeker. Maar wij zijn maar een kleine club, moeten het vooral van vrijwilligers hebben. Dan kun je zo'n boete er echt niet bij hebben. Ik ben dus uit nood maar als zevende speler op het veld gaan staan, maar het schoot direct in m'n hamstring. Toen ik jong was, was ik wellicht nog doorgegaan. Maar ik ga nu niet alles riskeren. Heb er nu nog last van.”

De vraag is wat er nu gaat gebeuren met het gestaakte duel. Het zou kunnen zijn dat de KNVB beslist om het restant van het duel uit te laten spelen, of de tussenstand als eindstand op te schrijven. ,,Dit is onsportief gedrag, respectloos. Dit is een blamage voor het amateurvoetbal. Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik loop toch al flink wat jaren mee’’, aldus Sulkens.

