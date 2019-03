Wéér dreigt inhaalrace voor Oranje op weg naar het EK

Om je maar meteen gerust te stellen: er is geen man overboord na het verlies tegen Duitsland. Van de twaalf groepen plaatsen de beste nummers twee uit elke groep zich automatisch voor het toernooi, dat volgend jaar zomer in twaalf landen - waaronder Nederland - wordt afgewerkt. Van de vijf landen in Groep C moet Oranje dus drie landen onder houden. Na de eerste week heeft de ploeg van Ronald Koeman drie punten uit twee duels.

De nederlaag neemt echter niet weg dat het kwalificatietoernooi voor het EK wéér kan uitdraaien op een flinke inhaalrace. Als de andere landen uit groep C (Noord-Ierland, Duitsland, Estland en Wit-Rusland) in juni weer in actie komen, strijden bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers tenslotte in Portugal om de winst van de Nations League.

De kans is dan niet ondenkbeeldig dat koploper Noord-Ierland nog vóór de zomer al op liefst twaalf punten staat. De ploeg van Michael O’Neill heeft begin juni uitwedstrijden voor de boeg tegen Estland en Wit-Rusland. Verliest Oranje begin september vervolgens zijn derde groepsduel in Hamburg van Duitsland, dan is het gat met de Noord-Ieren negen punten met slechts één duel minder. In dubbele ontmoetingen met Estland en Noord-Ierland, dat het EK dan kan ruiken, en een uitwedstrijd tegen Wit-Rusland moet vervolgens minimaal de tweede plaats worden veiliggesteld. Dat wordt een uitdaging.

Maar die Nations League dan, horen we je zeggen. Als we die winnen - eerst in de halve finale van Engeland, daarna in de finale van Portugal of Zwitserland - dan gaan we toch alsnog naar het EK? Nou, nee dus. Winst in de Nations League is geen garantie voor het EK. Dat is louter een toernooitje om de eer.



Oranje heeft als groepswinnaar in de Nations League, de poule met de wereldkampioenen van 2014 (Duitsland) en 2018 (Frankrijk), wel al een play-offticket veiliggesteld. Mocht Oranje zich later dit jaar verslikken in de EK-kwalificatiereeks, dan kan de ploeg van Ronald Koeman volgend jaar maart via een achterdeurtje alsnog naar het EK van 2020.