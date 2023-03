Weigering Kökçü voor OneLove-band geen probleem voor VVCS: ‘Belangrijkste is dat hij actie steunt’

Feyenoord-captain Orkun Kökçü steunt de OneLove-actie die komend weekeinde weer in het Nederlandse voetbal wordt gehouden, maar wil niet de speciale band dragen die bij die actie hoort. Kökçü weigerde dat in oktober ook tijdens de vorige actieweek, vanwege zijn religieuze overtuigingen. Toen vond de actie plaats in de week van Coming Out Day. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic draagt zondag tijdens de Klassieker wél de band.

,,Ik sta sowieso achter die actie, het gaat om discriminatie en racisme’’, zei de Turkse international bij de NOS na de zege van Feyenoord op FC Volendam (2-1). ,,Ik steun dat ook. Maar ik heb toch wel het gevoel dat die OneLove-band in het leven is geroepen om een andere reden.’’

De 22-jarige Haarlemmer weigerde in oktober in de uitwedstrijd tegen AZ de OneLove-band te dragen, omdat hij naar eigen zeggen ‘geen uithangbord’ wilde zijn van de lhbti-beweging. Daarom fungeerde Gernot Trauner eenmalig als captain. Hij droeg wel de speciale band.

Voor komend weekeinde heeft de KNVB opnieuw een OneLove-actie aangekondigd, deze keer in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart). Feyenoord speelt zondag in Amsterdam tegen Ajax, met Kökçü als aanvoerder. ,,Ik denk dat we met Feyenoord iets moeten vinden om deze actie toch nog te steunen’’, aldus de middenvelder, die daarover in gesprek gaat met trainer Arne Slot, algemeen directeur Dennis te Kloese en het persteam van de club. ,,Dat moet wel goedkomen.’’

Roze Kameraden: weigering doet mooi gebaar teniet

De Roze Kameraden, de lhbti-supportersgroep van Feyenoord, vindt dat Kökçü met zijn weigering ‘een mooi gebaar en signaal teniet doet’. “We zijn zwaar teleurgesteld. Het lijkt alsof hij het wiel opnieuw gaat uitvinden, dat is niet de bedoeling”, zegt voorzitter Paul van Dorst over eigen plannen van Feyenoord om alsnog de actie te kunnen steunen.

Van Dorst zegt sinds de vorige acties een aantal maal geprobeerd te hebben in contact te komen met Kökçü, maar dat dat elke keer niet gelukt is. ,,We krijgen geen mogelijkheid om het erover te hebben. Terwijl het wel belangrijk is om als club naar buiten te treden dat je tegen discriminatie bent. Het is of het een, of het ander. Zo staan wij er ook in, hij steunt de actie niet.”

Ajax: aanvoerder Tadic draagt OneLove-band wel tegen Feyenoord

Aanvoerder Dusan Tadic van Ajax draagt zondag tijdens de Klassieker wel de speciale OneLove-band. Dat bevestigde een woordvoerder van de Amsterdamse club vanmiddag aan het ANP. ,,Dusan Tadic draagt komend weekend, net als de aanvoerders van onze andere teams, de OneLove-band. Ajax is uiteraard ook vóór verbinding en tegen racisme en alle vormen van discriminatie in de samenleving. Dus steunen wij de actie van de komende speelronde.’’

De vorige OneLove-actie in het betaald voetbal vond half oktober plaats, toen in de week van Coming Out Day. Kökçü en Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi weigerden toen de speciale band te dragen. Bij Feyenoord fungeerde Gernot Trauner tegen AZ eenmalig als captain en hij speelde wel met de OneLove-band. El Yaakoubi droeg in de uitwedstrijd tegen Ajax een witte band met daarop in zwarte letters het woord ‘respect’.

Humberto Tan, voorzitter van commissie-Mijnals, is teleurgesteld

Humberto Tan, voorzitter van de commissie-Mijnals tegen racisme en discriminatie, reageert teleurgesteld op het besluit van Kökçü: ,,Ik begrijp niet dat je als club niet achter zo’n actie gaat staan’’, zegt Tan. Feyenoord heeft echter nog niet gereageerd op de kwestie. ,,Het is zijn goed recht om de OneLove-band niet te dragen. Het gaat echter niet om individuele spelers, het gaat om de clubs. Van de FIFA begrijp ik zoiets, want die zijn corrupt. Maar waarom zou je het niet doen als club?’’



Over een mogelijk alternatieve aanvoerdersband: ,,Zonde van de energie. Waarom zou je het wiel opnieuw willen uitvinden? Ik hoop dat zo’n eventuele actie het bewustzijn vergroot, maar het zou sterker zijn geweest om één front te vormen’’, aldus Tan, die niet van plan is het gesprek met de clubs aan te gaan: ,,Wij zijn er als commissie om de KNVB te adviseren, niet om clubs aan te spreken.’’



Gevraagd of de actie in de toekomst nog zinvol is nu een van de grootste clubs van Nederland tijdens een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen mogelijk niet meedoet, reageert Tan resoluut. ,,Natuurlijk heeft dat zin. Als Feyenoord, Ajax of PSV dit seizoen kampioen wordt, dan is het toch ook nog zinvol om volgend jaar weer te gaan voetballen? De bedoeling is dat dit structureel gaat plaatsvinden, niet incidenteel. Volgend jaar dus weer’’, aldus Tan.

Voorzitter spelersbond: geen probleem met weigering OneLove-band

Voorzitter Evgeniy Levchenko van de Nederlandse spelersvakbond VVCS ziet ‘geen probleem’ met de weigering van Kökcü om dit weekend de OneLove-band te dragen. ,,Hij heeft aangegeven dat hij de actie zelf steunt en dat is het belangrijkste’’, zegt de oud-profvoetballer. ,,Het gaat niet om het dragen van de armband. In een ideale wereld zou iedereen die band dragen. Als je dit echter niet wilt doen en je zegt dat je wel achter de actie tegen racisme en discriminatie staat, is dat geen probleem voor mij’’, aldus Levchenko.

Kökçü weigerde in oktober tijdens de vorige actieweek vanwege zijn religieuze overtuigingen de speciale aanvoerdersband te dragen. De actie vond toen plaats in de week van Coming Out Day en de Haarlemmer wilde naar eigen zeggen ‘geen uithangbord’ zijn van de lhbti-beweging. De voorzitter van de vakbond gaf toen aan dat hij verrast was door de keuze van Kökçü en dat hij contact zou zoeken met de Feyenoord-aanvoerder.

Levchenko ziet nu de noodzaak van een gesprek niet in. ,,Dat is niet nodig, want de setting is op dit moment anders. Het is nu door de KNVB op een andere manier ingericht. Er moet ook niet te veel nadruk op die band komen te liggen. Het gaat om veel meer.’’

