Weinig spektakel in duel tussen stuntploegen Go Ahead en Cambuur

Gesteund door de fanatieke aanhang zocht Go Ahead vanaf de aftrap de aanval. De beste kansen in de eerste helft waren desondanks voor Cambuur. Remco Balk knalde op de lat, Tom Boere miste na een schot van Jamie Jacobs in de rebound de uitgelezen mogelijkheid voor de 0-1.

Go Ahead, dat vorige week verraste door een punt te pakken bij Ajax (1-1) ging na rust met man en macht op jacht naar de winnende goal. Cambuur, de ploeg die PSV afgelopen weekeinde met 3-0 versloeg, kwam in de tweede helft nauwelijks nog aan aanvallen toe.

Oliver Edvardsen had de thuisclub vlak na rust op 1-0 moeten zetten, maar hij stuitte op Cambuur-doelman JoãoVirgínia, die verder niet in al te grote problemen kwam. Invaller Martijn Berden was in de slotfase nog wel dicht bij een treffer, maar ook zijn inzet was geen probleem voor Virgínia. En zo kreeg Cambuur waarvoor het was gekomen.