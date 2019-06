Welke defensie kan tippen aan het duo Van Dijk - De Ligt?

Italië: Leonardo Bonucci (32) en Giorgio Chiellini (34)

Brazilië: Marquinhos (25) en Thiago Silva (34)

Brazilië staat bekend om het sambavoetbal, maar heeft met Marquinhos en Silva twee solide verdedigers in huis. Met Silva als ervaren man en Marquinhos als talentvolle stopper staat de Braziliaanse verdediging als een huis. Ook zij spelen gezamenlijk bij hun werkgever Paris Saint-Germain. Brazilië heeft met Miranda nog een topverdediger in huis, die dan ook regelmatig met één van beide wordt gerouleerd. Bij hun vaderland hebben Marquinhos en Silva daarom ‘slechts’ tien interlands samengespeeld, tegenover 162 samen gespeelde wedstrijden bij hun club.

Frankrijk: Raphael Varane (26) en Samuel Umtiti (25)

De twee beleefden een rampzalig seizoen, maar staan mede door de WK-winst in 2018 toch in dit rijtje. Varane begon het seizoen bij Real Madrid vrij zwak en piekte tegen het einde van het seizoen pas tegen het gemiddelde aan. Umtiti liep aan het begin van het seizoen een knieblessure op bij Barcelona en verloor zijn plaats in de basiself. Toch is het centrale duo nog relatief jong en gloren er wellicht in navolging van het wereldkampioenschap meer internationale successen.