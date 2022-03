Welke Feyenoordfan wil wekelijks met slechtziende Kumar naar de Kuip?

video Fenna (5) groeit razendsnel door hersentu­mor: ‘Nu al in de puberteit en zo lang als kind van 9’

Fenna is nog maar 5, maar heeft al de lengte van een kind van 9 jaar. En waar andere kinderen pas rond hun twaalfde in de puberteit komen, is deze bij haar al begonnen. Lang is onduidelijk wat er met het meisje aan de hand is. Via een MRI-scan wordt uiteindelijk een vreselijke ontdekking gedaan, die de wereld van haar en haar ouders op z’n kop zet.

14:44