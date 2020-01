Wereldelftal kleurt rood en oranje

Liverpool domineert het AD wereldelftal. Het elftal kleurt naast het rood van die club echter ook Oranje, want liefst vier landgenoten kregen een plek in het sterrenensemble van 2019.

Door Mikos Gouka



Toen Ronald Koeman bondscoach werd en hij voor het eerst in die functie aanschoof tegenover de pers, voorspelde hij het al. Het Nederlandse voetbal zou best eens heel snel weer tot de elite kunnen gaan behoren. Kwestie van golfbewegingen. Het AD wereldelftal van 2019 bewijst een half jaar voor de start van het EK hoeveel vertrouwen er is in de huidige generatie Nederlandse voetballers. Nederland beschikt, volgens een groot deel van de 36.556 mensen - vorig jaar waren dat er nog 33.479 - over het beste centrale verdedigingsduo op aarde.

Matthijs de Ligt kreeg 66 procent van de stemmen. Virgil van Dijk, aanvoerder van Oranje en boegbeeld van Liverpool, werd al helemaal bejubeld na het seizoen waarin hij de Champions League won en de wereldtitel veroverde. Liefst 95 procent van de stemmen gingen naar de verdediger. Op geen enkele speler werd zoveel gestemd als op Van Dijk. Die sprak zelf nog niet eens zo lang geleden nog lovend over de Fransman Raphael Varane die in zijn ogen misschien wel de beste centrumverdediger ter wereld was. Beter nog dan Sergio Ramos, die jaren door velen werd bewierookt als beste verdediger. De Fransman en de Spanjaard van Real Madrid kwamen niet eens in de buurt van het Nederlandse duo De Ligt en Van Dijk.

Volledig scherm Het wereldelftal van 2019. © AD Sportwereld

Maar Koeman heeft in aanloop naar het EK volgens de vele stemmers, die online mochten kiezen uit een lijstje met vijf spelers per positie, veel meer goud in handen. Het middenveld van Oranje behoort op basis van afgelopen seizoen ook tot de absolute wereldtop. Georginio Wijnaldum, die het op 171 stemmen nipt won van Kevin de Bruyne (17.643 om 17.472), en Frenkie de Jong worden daar geflankeerd door N’Golo Kanté, die met Chelsea de Europa League won. De Jong werd beloond voor zijn prachtige prestaties in de Champions League met Ajax en zijn ogenschijnlijk moeiteloze aanpassing bij het sterrenensemble van Barcelona. Liefst 86 procent stemde op de technicus uit Arkel.

Volledig scherm Matthijs de Ligt (Juve), Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Frenkie de Jong (Barça). © Getty

De voorhoede bewijst waar Koeman zo kort voor het EK nog veel werk te doen heeft. Nederland heeft geen wereldtoppers in de frontlinie. Zelfs nu Cristiano Ronaldo voor het eerst sinds jaren niet meer op een basisplaats kan rekenen in ons wereldelftal, komen er geen landgenoten bovendrijven. Lionel Messi hield Hakim Ziyech van zich af als de aanvaller die van rechts komt, al moet worden gezegd dat op het moment dat er via de website mocht worden gestemd op het elftal Ajax net in een week tijd kopje onder ging tegen Willem II, Valencia en AZ. Dat zal best invloed hebben gehad op het stemgedrag. Al staat er toch nog één speler die nog altijd bij Ajax speelt in het elftal. Keeper André Onana is ondanks het feit dat ook Alisson Becker genomineerd was volgens de stemmers de beste keeper van 2019.

De Poolse doelpuntenmachine Robert Lewandowski is de spits van het elftal en vanaf links speelt de Senegalees Sadio Mané, die Liverpool recent nog aan de laatste overwinning van 2019 hielp. Liverpool domineerde sowieso de lijst. De backs Trent Alexander-Arnold en Andrew Robertson werden verkozen net als manager Jürgen Klopp. Met Mané, Van Dijk en Wijnaldum dus zes exponenten van het sterke Liverpool. Al was het bij Wijnaldum dus een nek-aan-nekrace met de Belg Kevin de Bruyne.