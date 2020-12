Wereldgoal! Seuntjens ramt de bal vanaf eigen helft binnen voor De Graafschap

De Graafschap speelt momenteel op de Vijverberg de laatste wedstrijd van 2021 tegen Jong FC Utrecht. De Domstedelingen begonnen nog aardig aan het duel, maar het was Seuntjens die binnen het kwartier de show stal. Vanaf zijn eigen helft zag hij Jong FC Utrecht-doelman Joey Houweling te ver voor zijn doel staan. Vlak voor de middellijn probeert de aanvoerder van de Superboeren het er op te wagen. En met een prachtig resultaat: met een goal vanaf eigen helft bepaalde hij de tussenstand op 1-0.



Acht minuten later zorgde Daryl van Mieghem ook voor de 2-0, wat tevens de ruststand is. De wedstrijd is om 14.00 uur begonnen en is dus nog bezig.