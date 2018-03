Westerhof hoopt op Bosz of De Boer bij Heerenveen

Technisch manager Gerry Hamstra zoekt een opvolger voor Jurgen Streppel, die na dit seizoen vertrekt bij Heerenveen, de huidige nummer tien in de Eredivisie. ,,Gerry heeft voor zichzelf het lijstje al lang klaar”, zegt Westerhof. ,,Natuurlijk houdt hij weleens namen van trainers tegen mij aan. Het enige wat ik erover kan zeggen: je moet hoog inzetten. Dat is ook voor Gerry zelf belangrijk. Ik zou het liefste Frank de Boer of Peter Bosz zien”, vervolgt Westerhof. ,,Het gaat mij niet om de namen op zich, maar om de gedachte dat je als club nooit de gemakkelijkste weg moet kiezen. Denk nooit dat iets onhaalbaar is. Dat is mijn mening, maar uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van Gerry. Hij moet een zorgvuldige afweging maken.”