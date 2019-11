Wie is Oranje onder 17-goudhaantje Sontje Hansen?

Vanavond kwartfinale tegen ParaguayBijna zes maanden na zijn belangrijke rol bij het winnen van het EK onder 17 is Sontje Hansen opnieuw goud waard voor Oranje. Zondag wacht het Ajax-talent in de kwartfinale van het WK, tegen Paraguay, een nieuwe kans om te schitteren in het Nederlandse shirt.

Met een licht hupje in de aanloop schiet hij de strafschop binnen, het shirt gaat uit. Op zo’n zestien uur vliegen van Amsterdam, in het Braziliaanse Goiânia, heeft Hansen zojuist zijn derde doelpunt van de wedstrijd gemaakt in de achtste finale tegen Nigeria (3-1). Nummer vijf van dit WK voor Hansen. En dat terwijl hij in het tweede groepsduel, tegen Senegal, door bondscoach Peter van der Veen op de bank werd gezet.

Volledig scherm Oranje onder 17 werd in mei Europees kampioen. © BSR Agency Toch is Hansen succes in het Nederlandse shirt niet vreemd. Het is de in Hoorn geboren aanvaller die de finale van het EK onder 17, tussen Nederland en Italië, openbreekt. De aanvaller tikt de bal binnen na een schot van Naoufal Bannis. Nederland wordt na een 4-2 overwinning Europees kampioen.

Het succes is Hansen overigens niet aan komen waaien. Hansen is ambassadeur van Stichting Leergeld. Die stichting helpt kinderen, van wie het de ouders ontbreekt aan financiële middelen, om te kunnen sporten en aan activiteiten deel te kunnen nemen. Het ambassadeurschap van Hansen komt voort uit zijn jeugd. Zijn moeder is alleenstaand en moet ook aankloppen bij de stichting. Met twee voetballende zoons is het niet gemakkelijk voor moeder Hansen. Gelukkig betekent datzelfde voetbal uiteindelijk ook de redding voor Sontje en zijn broer Ricky.

De broers Hansen hebben talent. Zijn bijna twee jaar oudere broer Ricky speelt inmiddels in Brazilië voor Ponte Preta. Sontje is al sinds 2013 jaren actief op De Toekomst in Amsterdam, waar hij op dertienjarige leeftijd binnen komt wandelen. Scoren doet hij zijn hele leven al aan de lopende band. Op zestienjarige leeftijd wordt hij al overgeheveld naar de onder 19 van Ajax, waar John Heitinga hem onder zijn hoede krijgt. Daar heeft Hansen zijn plekje inmiddels wel veroverd, getuige zijn vier doelpunten in acht duels dit seizoen. Soms mag de rappe buitenspeler zelfs meetrainen met het eerste elftal van Erik ten Hag.