Wie komt en wie gaat? Dit zijn alle transfers in de eredivisie

OverzichtDeze transferperiode veranderen weer enorm veel spelers van club. Ze vertrekken uit de eredivisie of verkassen juist naar een andere ploeg. In dit overzicht houden we de inkomende en uitgaande transfers van de eredivisieclubs bij.

ADO Den Haag

Nieuw: Milan van Ewijk (Excelsior Maassluis), Hennos Asmelash (TOP Oss, was verhuurd), Nick Kuipers (FC Emmen, was verhuurd), Delano Ladan (TOP Oss, was verhuurd)

Vertrokken: Trevor David (RKC Waalwijk), Melvyn Lorenzen (onbekend), Ricardo Kishna (Lazio, was gehuurd), Giovanni Troupée (FC Utrecht, was gehuurd)

Ajax

Nieuw: Razvan Marin (Standaard Luik), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia), Kjell Scherpen (FC Emmen), Kik Pierie (Heerenveen), Dennis Johnsen (Heerenveen, was verhuurd), Siem de Jong (Sydney, was verhuurd), Benjamin van Leer (NAC Breda, was verhuurd)

Vertrokken: Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen), Azor Matusiwa (FC Groningen), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Ché Nunnely (Willem II), Navajo Bakboord (Heracles Almelo), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Robin Schouten (NAC Breda), Eros Maddy (FC Utrecht), Teun Bijleveld (Heracles)

AZ

Nieuw: Yukinari Sugawara (Nagoya Grampus, huur), Ferdy Druijf (NEC, was verhuurd), Fred Friday (FC Twente, was verhuurd), Iliass Bel Hassani (FC Groningen, was verhuurd), Marko Vejinovic (Arka Gdynia, was verhuurd)

Vertrokken: Ricardo van Rhijn (onbekend), Piet Velthuizen (onbekend), Adam Maher (FC Utrecht), Nick Olij (NAC Breda), Ondrej Mihálik (Viktoria Plzen, huur)

FC Emmen

Nieuw: Matthias Hamrol (Korona Kielce), Marko Kolar (Wisla Krakow), Desevio Payne (Excelsior), Jan-Niklas Beste (Werder Bremen, huur), Ferhat Görgülü (Giresunspor)

Vertrokken: Kjell Scherpen (Ajax), Jason Bourdouxhe (TOP Oss), Hilal Ben Moussa (Sepsi OSK), Gersom Klok (HHC), Emil Bijlsma (VV Hoogeveen), Caner Cavlan (Austria Wien), Luciano Slagveer (Lokeren, was gehuurd), Nick Kuipers (ADO Den Haag, was gehuurd), Reuven Niemeijer (Heracles Almelo, was gehuurd), Stef Gronsveld (FC Dordrecht), Stephen Warmolts (HHC Hardenberg), Sven Braken (NEC, was gehuurd), Tim Siekman (nog geen nieuwe club), Zakaria El Azzouzi (FC Volendam)

Feyenoord

Nieuw: Nick Marsman (FC Utrecht), Emil Hansson (RKC Waalwijk, was verhuurd), Renato Tapia (Willem II, was verhuurd)

Vertrokken: Ian Smeulers (verhuurd aan FC Dordrecht), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Cuco Martina Everton (was gehuurd), Jordy Clasie Southampton (was gehuurd), Joris Delle (onbekend), Mohamed El Hankouri (FC Groningen, was al verhuurd), Ramón ten Hove (verhuurd aan FC Dordrecht), Robin van Persie (einde carrière)

Fortuna Sittard

Nieuw: Patrik Raitanen (Liverpool), Adnan Ugur (Club Brugge)

Vertrokken: Ahmed El Messaoudi (KV Mechelen, was gehuurd), Andrija Balić (Udinese, was gehuurd), Andrija Novakovich (Reading, was gehuurd), Aykut Özer (Fatih Karagümrük), Calvin Mac-Intosch (SC Cambuur), Joseé Rodriguez (FSV Mainz, was gehuurd), Kai Heerings (onbekend), Lars Hutten (onbekend), Lazaros Lamprou (PAOK Saloniki, was gehuurd), Marco Ospitalieri (onbekend), Rubén Ramírez (Atlético Venezuela)

FC Groningen

Nieuw: Ramon Pascal Lundqvist (NAC Breda), Azor Matusiwa (Ajax), Mo El Hankouri (Feyenoord, was gehuurd), Gabriel Gudmundsson (Halmstads BK)

Vertrokken: Julian Chabot (Sampdoria), Ludovit Reis (FC Barcelona), Mimoun Mahi (FC Zürich), Thomas Bruns (Vitesse, was gehuurd), Tim Handwerker (1.FC Köln, was gehuurd), Iliass Bel Hassani (AZ, was gehuurd) Ahmad Mendes Moreira (onbekend) Kevin Begois (gestopt)

sc Heerenveen

Nieuw: Jens Odgaard (gehuurd van Sassuolo), Hicham Faik (Zulte Waregem), Jordy Bruijn (NEC, was verhuurd)

Vertrokken: Kik Pierie (Ajax), Pelle van Amersfoort (Cracovia Krakau), Morten Thorsby (Sampdoria), Yuki Kobayashi (onbekend), Sam Lammers (PSV, was gehuurd), Dennis Johnsen (Ajax, was gehuurd), Stijn Schaars (einde carrière), Jan Bekkema (SV Straelen)

Heracles Almelo

Nieuw: Orestis Kiomourtzoglou (SpVgg Unterhaching), Navajo Bakboord (Ajax), Reuven Niemeijer (FC Emmen , was verhuurd), Teun Bijleveld (Ajax)

Vertrokken: Wout Droste (Go Ahead Eagles), Bart van Hintum (onbekend), Brandley Kuwas (Al-Nasr), Lerin Duarte (Aris Thessaloniki), Tim van de Berg (onbekend), Vincent Vermeij (MSV Duisburg), Zeki Erkilinc (onbekend)

PEC Zwolle

Nieuw: Michael Zetterer (gehuurd van Werder Bremen), Xavier Mous (SC Cambuur), Anass Achahbar (NEC, was verhuurd), Mike Hauptmeijer (Achilles ‘29, was verhuurd), Ruben Ligeon (De Graafschap, was verhuurd), Kenneth Paal (PSV), Etiënne Reijnen (Maccabi Haifa)

Vertrokken: Diederik Boer (gestopt), Ouasim Bouy (Leeds United, was gehuurd), Dean Bouzanis (Melbourne City, was gehuurd), Denis Genreau (Melbourne City, was gehuurd), Mickey van der Hart (Lech Poznan), Erik Israelsson (Vålerenga), Dico Koppers (onbekend), Younes Namli (FK Krasnodar), Kingsley Ehizibue (1. FC Köln)

PSV

Nieuw: Ibrahim Afellay (clubloos), Hidde Jurjus (De Graafschap, was verhuurd), Luuk Koopmans (MVV, was verhuurd), Sam Lammers (Heerenveen, was verhuurd), Nikolai Laursen (Bröndby, was verhuurd), Derrick Luckassen (Hertha BSC, was verhuurd), Lars Unnerstall (VVV, was verhuurd)

Vertrokken: Dante Rigo (verhuurd aan Sparta), Aziz Behich (Istanbul Basaksehir), Kenneth Paal (PEC Zwolle), Eloy Room (onbekend), Daniel Schwaab (onbekend), Lennerd Daneels (RKC Waalwijk), Justin Lonwijk (FC Utrecht), Laros Duarte (Sparta), Maxi Romero (Vélez Sarsfield), Armando Obispo (verhuurd aan Vitesse)

RKC Waalwijk

Nieuw: Trevor David (ADO Den Haag), Lennerd Daneels (PSV), Teun van Grunsven (Oss ‘20), Dean van der Sluijs (TOP Oss), Nando Nöstlinger (Royal Antwerp)

Vertrokken: Roland Bergkamp (Katwijk), Gigli Ndefe (onbekend), Noël de Graauw (onbekend), Ezra Walian (Almere City, was gehuurd), Emil Hansson (Feyenoord, was gehuurd)

Sparta Rotterdam

Nieuw: Jurgen Mattheij (Excelsior) Dante Rigo (gehuurd van PSV), Laros Duarte (PSV, was gehuurd), Bryan Smeets (TOP Oss), Denzel James (Noordwijk)

Vertrokken: Gregor Breinburg (De Graafschap) Fankaty Dabo (Coventry City, was gehuurd van Chelsea), Roy Kortsmit (onbekend), Royston Drenthe (onbekend), Giliano Wijnaldum (onbekend), Janne Saksela (onbekend), Edouard Duplan (onbekend)

FC Twente

Nieuw: Paul Verhaegh (VfL Wolfsburg), Lindon Selahi (Standard Luik), Dylan George (Helmond Sport, was verhuurd), Julio Pleguezuelo (Arsenal)

Vertrokken: Matt Smith (Manchester City, was gehuurd), Mohamed Hamdaoui (De Graafschap, was gehuurd), Nick Hengelman (onbekend), Oussama Assaidi (onbekend), Fred Friday (AZ Alkmaar, was gehuurd), Ulrich Bapoh (VfL Bochum, was gehuurd), Rafik Zekhini (Fiorentina, was gehuurd), Cristian González (Sevilla, was gehuurd)

FC Utrecht

Nieuw: Adam Maher (AZ), Justin Lonwijk (PSV), Eros Maddy (Ajax), Dario Dumic (Dynamo Dresden, was verhuurd), Odysseus Velanas (Helmond Sport, was verhuurd), Patrick Joosten (VVV-Venlo, was verhuurd), Giovanni Troupée (ADO Den Haag, was verhuurd)

Vertrokken: Nick Marsman (Feyenoord), Timo Letschert (Sassuolo, was gehuurd)

Vitesse

Nieuw: Armando Obispo (gehuurd van PSV), Thomas Bruns (FC Groningen, was verhuurd), Julian Lelieveld (Go Ahead Eagles, was verhuurd), Khalid Karami (NAC Breda, was verhuurd)

Vertrokken: Martin Ødegaard (Bayer Leverkusen, was gehuurd van Real Madrid), Maikel van der Werff (onbekend), Alexander Büttner (onbekend), Arnold Kruiswijk (einde carrière), Eduardo (Chelsea, was gehuurd), Mohammed Dauda (RSC Anderlecht, was gehuurd), Jake Clarke-Salter (Chelsea, was gehuurd), Charly Musonda (Chelsea, was gehuurd)

VVV-Venlo

Nieuw: Samuel Scheimann (Beitar Jeruzalem), Elia Soriano (Korona Kielce), Richard Neudecker (FC St. Pauli), Thorsten Kirschbaum (Bayer Leverkusen), Steffen Schäfer (1. FC Magdeburg)

Vertrokken: Peniel Mlapa (Al-Ittihad Kalba), Moreno Rutten (Cotrone), Lars Unnerstall (PSV, was gehuurd), Jay-Roy Grot (Leeds United, was gehuurd), Sem Steijn (ADO Den Haag, was gehuurd), Patrick Joosten (FC Utrecht, was gehuurd), Ralf Seuntjens (De Graafschap)

Willem II